Tillerson, Rusya'dan ABD ve Esad Arasında Seçim Yapmasını Talep Etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın ABD ile iyi ilişkiler ve İran ile Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a destek arasında seçim yapması gerektiğini bildirdi.



Rex Tillerson açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkının çektiği acıyı azaltmak istiyoruz. Rusya bunda önemli rol oynayabilir. Rusya isterse bunun yerine, uzun vadede kendi çıkarlarına uymayan gruba destek sağlamaya devam edebilir."



Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyareti sırasında faydalı görüşmeler yapılmasını ümit ettiğini bildirmişti. - Moskova