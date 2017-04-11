Tillerson Moskova'da Suriye Meselesini ve Rusya'nın Esed'e Desteğini Konuşacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'un Rusya'nın başkenti Moskova'da yapacağı görüşmelerde Beşşar Esed'in Suriye'nin geleceğindeki rolünü ve Rusya'nın rejime olan desteğini ele alacağını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Tillerson'un Rusya ziyaretine ilişkin soruları cevapladı.



Toner, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden Tillerson'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmede Esed'in Suriye'deki rolünü konuşacağını kaydederek, "Yaşanan son gelişmelerin ışığında elbette ki Esed'in geleceği konusu ele alınacak. Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki yerini sorgulayacak. Rusya, acımasız saldırılar yapan bir yönetimin yanında mı yoksa masum sivillerin yanında mı duracak." dedi.



"Esed'in Suriye'de olması çıkarımıza değil"



Toner ayrıca bir soru üzerine Tillerson'un "Esed ailesinin saltanatının sona yaklaştığı" yönündeki sözleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Toplantıda, Toner'e, eski Başkan Barack Obama'nın da "Esed gitmeli" yönündeki sözlerine vurgu yapılarak, Donald Trump yönetiminin Esed konusunda yeni bir strateji izleyip izlemeyeceği soruldu.



Buna karşılık ise Toner, "Uzun vadede Esed'in iktidarda olması çıkarlarımıza hizmet etmiyor. Bu konuda diğer ülkelerin de bizimle aynı düşündüğünü sanıyorum. Geçen hafta İdlib'de barbarca gerçekleştirdikleri kimyasal saldırı bunun altını çizmiştir. Dünya'daki birçok kişi için Esed kendi halkını öldürmüştür ve öldürmeye devam ediyor." dedi.



Öte yandan Toner, Suriye'de önceliğin DEAŞ olduğunu belirterek, Suriye'de iç savaşın sona ermesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



Toner, Suriye'ye ilişkin yeni bir stratejiden bahsedemeyeceğini kaydederek, var olan stratejilerin zaten dile getirildiğini söyledi.



"Rusya'nın seçim yapması gerekiyor"



Tillerson Moskova'ya gelmeden önce İtalya'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Esed rejimi, İran ve Hizbullah ile kurduğu ittifakın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek mi yoksa Rusya, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen ABD, diğer Batı ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" ifadesini kullanmıştı.