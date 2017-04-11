Tillerson Moskova'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Tillerson'un uçağının inişinden kısa bir süre önce havalimanında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından Moskova'ya geçti. Tillerson, İtalya'daki temaslarını tamamlayarak Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukova Havalimanı'na iniş yaptı. Tillerson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmesi beklenmezken, yarın sabah saatlerinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Tillerson'un Rus yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusu ele alınacak.



Öte yandan Tillerson'un uçağının iniş yapmasından kısa bir süre önce havalimanında dumanlar yükseldi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



(İHA)