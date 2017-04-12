Tillerson, Lavrov ile İlk Kez Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova'daki temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bu ziyaret Trump yönetiminin Rusya'ya resmi ziyaret olması açısından önem taşıyor. Rex Tillerson, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Moskova'da görüştü. Rusya'nın, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını kanun ihlali olarak gördüğünü kaydeden Lavrov, "Washington'dan gelen çok sayıda ikili uluslararası gündeme ilişkin çelişkili konuların yanı sıra belirsiz konularda da çok sayıda soru var. Esas öneme sahip olan konu, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırılarını engellemek" dedi. Tillerson'un Moskova ziyaretinin doğru zamanda gerçekleştiğine dikkat çeken Rus Bakan, bu ziyaretin işbirliğinin başarısı açısından da iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.



ABD'li Bakan Tillerson ise Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ikili ilişkilerdeki farklılıkları ele almak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Bu ziyaret ilişkilerimizde önemli bir anda gerçekleşiyor. Böylece ortak çıkar alanlarımızı daha da netleştirebiliriz. Mevcut farklılıkların nedenini daha iyi anlayabilir ve bu farklılıkları gidermenin bir yolunu bulabiliriz" ifadelerini kullandı.



Tillerson'un havalimanına inişinden kısa bir süre önce havalimanında dumanlar yükselmişti. - MOSKOVA