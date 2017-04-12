Tillerson İlk Moskova Ziyaretinde Tansiyonu Düşürmeye Çalıştı

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iki saatlik bir görüşme yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi biçimde bozulduğunu, dünyanın iki önemli nükleer gücünün bu tür bir ilişki içinde olamayacağını söyledi.





Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Suriye konusunda iki ülke arasında ciddi fikir ayrılıkları bulunsa da Washington ve Moskova'nın fikir birliği içinde olduğu konuların da bulunduğunu vurguladı ve IŞİD'le mücadeleye dikkat çekti.





Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise tarafların eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden miras kalan 'saatli bomba' niteliğindeki konuları aşması gerektiğini söyledi.



Hem Tillerson hem de Lavrov görüşmelerde tarafların fikirlerini açıkça dile getirdiğini ifade etti ve Suriye'de ABD ve Rusya'nın sınırlı işbirliğine devam edeceğini söyledi.







Taraflar, görüş ayrılıklarını gidermek için ortak bir çalışma heyeti kurma konusunda uzlaşma sağlandığını ifade etti.



ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler, geçen hafta Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 90'a yakın sivilin zehirli gaz soluması sonucu ölmesiyle gerilmişti.



ABD, Suriye ordusunun siviller üzerinde kimyasal silah kullandığını savunarak El Şayrat askeri üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırmıştı. Washington, Kremlin'i de kimyasal silah saldırısından sorumlu tutmuş ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı engelleyemediğini öne sürmüştü.





Moskova ise Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek, Han Şeyhun'da düzenlenen hava operasyonlarında içinde zehirli gazların bulunduğu muhaliflere ait bir deponun vurulması sonucu çok sayıda kişinin ölmüş olabileceğini ifade etmişti.





ABD'nin Suriye ordusunu hedef almasını kınayan Rusya, benzer bir hamlenin yinelenmesi durumunda karşılık verileceğini de ifade ederek Suriye'deki hava savunma sistemlerinin güçlendirileceğini açıklamıştı.

Basın toplantısında Esad tartışması



Tillerson ve Lavrov'un düzenlediği basın toplantısında Beşar Esad'ın geleceği konusunda ABD ile Rusya'nın çok farklı görüşleri savunduğu bir kez daha görüldü.



Tillerson, Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde bir rol üstlenemeyeceğini ifade etti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Esad için 'hayvan' demesini de savunarak, "Bu ifade, Esad'ın kendisini düşürdüğü bir durumdan ibarettir" diye konuştu.





Lavrov ise ABD'nin Esad'ın geleceği konusunda kararı Suriye halkının vermesi gerektiğini yineleyerek, "Diktatörlerin devrildiği ve ardından her şeyin güzelleştiği bir örneği bugüne kadar hiç görmedim" dedi.





Lavrov ayrıca Han Şeyhun konusunda tüm deliller incelenmeden Esad'ın suçlanmasının da doğru olmadığını ifade ederek, kimyasal silah saldırısı iddialarının uluslararası denetçiler tarafından soruşturulması gerektiğini vurguladı.