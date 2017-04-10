Tillerson'dan Rusya'ya Eleştiri

ABD Başkan Yardımcısı Rex Tillerson, "Rusya, Suriye'nin kimyasal silah stoklarını imha etmeyi garanti etmişti. Bu başarısızlık çok sayıda masum insanın ve çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu" dedi.



ABD Başkan Yardımcısı Rex Tillerson, Rusya'yı Suriye'ye atılan kimyasal saldırıyı engelleyememekle suçladı. CBS kanalında konuşan Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah stoklarının imha edilmesini garantiye aldığını ancak bunu gerçekleştirmekte başarısız olduğunu dile getirdi. Rusya'nın uluslararası topluma olan bağlılığı konusunda başarısız olduğunu ifade eden Tillerson, "Rusya, Suriye'nin kimyasal silah stoklarını imha etmeyi garanti etmişti. Bu başarısızlık çok sayıda masum insanın ve çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu" dedi.



Suriye'nin Han Şeyhun kasabasına salı günü düzenlenen kimyasal saldırıda 89 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından cuma günü, ABD ise 59 füze ile Suriye'de Şayrat hava üssünü vurdu. Suriye, kimyasal silahların kullanıldığını inkar ederken, Rusya, ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarının olduğuna dair kanıt sunamadığını dile getirdi. - WASHINGTON