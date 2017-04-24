Tillerson, Bmgk Toplantısına Başkanlık Yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın BMGK'nin 28 Nisan'da düzenleyeceği "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması" toplantısına başkanlık yapacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın BMGK'nin 28 Nisan'da düzenleyeceği "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması" toplantısına başkanlık yapacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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