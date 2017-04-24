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Tillerson, Bmgk Toplantısına Başkanlık Yapacak
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Tillerson, Bmgk Toplantısına Başkanlık Yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın BMGK'nin 28 Nisan'da düzenleyeceği "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması" toplantısına başkanlık yapacağı bildirildi.

Tillerson, Bmgk Toplantısına Başkanlık Yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın BMGK'nin 28 Nisan'da düzenleyeceği "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması" toplantısına başkanlık yapacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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