Tilbe Saran'dan Referandum Yorumu

Cesur ve Güzel dizisinde Cesur'un annesi Fügen'i canlandıran usta oyuncu Tilbe Saran, twitter üzerinden paylaştığı bir video ile referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıkladı. Saran, 'hayır' oyu kullanacağını şu ifadelerle açıkladı "Yeni anayasaya 'hayır' diyorum. Çünkü seçtiğim milletvekilleri kanalıyla yönetime katılma hakkımı tek kişiye devre etmeye kim olursa olsun 'hayır' diyorum. Adaleti tek kişinin idaresine bırakmaya 'hayır' diyorum. Ülkemin güvenlik, eğitim, sağlık, politikalarını tek kişiye bırakmaya 'hayır' diyorum. Özgürlükler ve demokrasi için çoğulcu katılım için 'hayır' diyorum" dedi.