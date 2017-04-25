Tiklerin Sebebi "Genetik Kusur"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yankı Yazgan, istemsiz hareketler olarak bilinen tiklere genetik kusurların neden olduğunu belirtti.



Yazgan, Engelsiz Trakya Üniversitesi topluluğu tarafından Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz konferans salonunda düzenlenen "Tourette Sendromu ve Tiklerle Yaşam" konulu panelde toplumun genelinde, birçok kişide bulunan tiklerin beyin - zihin mekanizmasının yeterince iyi işlememesi sebebiyle ortaya çıktığını söyledi.



Prof. Dr. Yankı Yazgan, tikli bireylerin tik diye belirlenen hareketi yapmak istememelerine rağmen, bir şekilde kendini gösterdiğini kaydetti.



Tiklerin önemli bir problem olduğunu belirten Yazgan, "Tik dediğimiz zaman çoğumuzun aklına sayısız hareket geliyor. Çoğunlukla birçok kişinin aklında oluşan fikir, istemeden yapılan hareket. Aslında istemeden deyince farklı bir durum ortaya çıkıyor. İstemeden yapmakla bilmeden yapmak arasında fark var. Bilerek ama istemeden yaptığımız durumlar da oluyor. Amacımız o olmayabilir. Dolayısıyla tik, amaçlanmamış ama ne yaptığımızın farkında olduğumuz bir durum. Amaçlamıyoruz ama bir şekilde oluyor. Ne yaptığımızın farkında oluyoruz ama önüne geçemiyoruz. Tik hepimizde var olan, her bireyde var olan bir durum." diye konuştu.



Tiklerin beyin üst denetim sisteminin yetersiz çalışmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Yazgan, şöyle devam etti:



"Tikler, beyin-zihin mekanizmasının yeterince iyi işlememesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Bu mekanizma kontrol ve denetim mekanizması. Bu kontrol mekanizması iyi işlemediğinde neyi yapıp neyi yapmayacağımıza, hangi adımı atıp atmayacağımıza karar vermemizi sağlayan hareketlerimizi ve eylemlerimizi seçmemize imkan veren, beyin üst denetim sistemleri yeterince iyi çalışmadığında tikler ortaya çıkıyor.





Tikler kendimizi kontrol, hareketlerimizi kontrol, düşüncelerimizle ve duygularımız arasındaki dengeyi sağlayan sistemde bir küçük vidanın yerinden çıkması gibi küçük bir oynama olduğunda, küçücük bir genetik kusurdan ortaya çıkan etkisi bazen daha çok bazen daha az olan, hareketlerle kendini gösteren ama aynı zamanda düşünce ve duygu yapısında büyük tesirleri olan bir problem."



Yazgan, tiklere yönelik farkındalığın artmasıyla bu problemin çözümüne katkı sunacağını da sözlerine ekledi.