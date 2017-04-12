Tıkalı Bacak Damarına Balon Tedavisi Uygulandı

Siirt Devlet Hastanesinde bir hastanın tıkalı bacak damarına ilaçlı balon tedavisi uydulandı.



Siirt Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, kalp krizi sonucu hastaneye gelen Ahmet Amil'e (56) öncelikle başarılı anjiyo operasyonuyla kalp damarının açıldığını belirtti.



Yapılan anjiyo yöntemi ile hastanın ayak damarının da ilaçlı balonlar uygulanarak başarılı bir şekilde açıldığını dile getiren Küçükbuzcu, "Bu sayede damar tıkanıklığı tedavi edilmiş ve hastanın ayağına kan akışı sağlanmış oldu. Ahmet Bey'in hiç zorlanmadan ve ağrı çekmeden rahatça yürüyebildiğini gördük ve 24 saat sonra hastamızı taburcu ettik." ifadelerini kullandı.