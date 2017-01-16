Tika ve Afad'dan Maungdaw'a Gıda Malzemesi Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde Myanmar'ın Rakhayn Eyaletinin kuzeyinde bulunan Maungdaw Bölgesinde gıda malzemeleri dağıtıldı.



TİKA'nın, Güneydoğu Asya'nın Bengal Körfezinde bereketli toprakları ve doğası, bin yıllık tarihi ve kültürel güzellik ve zenginliği ile 'Altın Ülke' olarak nitelendirilen Myanmar'a yönelik yardım projeleri devam ediyor. Ülkenin batısında bulunan Rakhayn Eyaleti'nde iki büyük etnik gruptan biri olan Arakanlı Müslümanların büyük mağduriyet yaşadığı ve binlercesinin yerlerinden edildiği 2012 yılında bölgeye ulaşan TİKA, o tarihten bu yana acil insani yardım faaliyetlerini Merkezi ve Yerel Hükümet koordinasyonunda gerçekleştiriyor.



Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi H. Kerem Divanlıoğlu başkanlığında TİKA ve AFAD heyeti ilk olarak 2 bin ailenin ihtiyacını karşılayacak gıda yardımlarını Rakhayn Eyaleti Hükümeti tarafından hazırlanan bir dağıtım programı çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dağıtım sırasında kanaat önderleri ile görüşülerek öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi. Başta, Rohingların yoğun olarak yaşadığı Aung Min Galar-(Mahalle), Ta Keb Yin- IDP Kamp,Kyauk Taw- IDP Kamp, Khaung Dauk Khar- IDP kampları ziyaret edilerek kamp sakinleri ile bir araya gelindi. İlk etapta 100 tonluk gıda malzemesi ihtiyaç sahiplerini ulaştırıldı. 700 tonluk gıda malzemesi de dağıtım planı içerisinde Rakhayn'nın kuzeyinde bulunan Maungdaw ve Buthidaung şehir merkezlerinden başlanarak güneydeki Kyauktaw ve Pauktaw bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Dağıtımın ikinci aşamasında Maungdaw'daki 15 köyün gıda ihtiyacı karşılandı.



Yardım çerçevesinde, toplam 800 ton pirinç, 3 bin litre yağ ve 25 bin kilogram kurutulmuş balık Maungdow bölgesinde yaşayan ve etnik tansiyona maruz kalan yaklaşık 1 milyon Rohigya'ya ulaştırılacak. - ANKARA