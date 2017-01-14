Tika Tunus'ta Frenk Yemişi Meyvesi Yağ Üretimi ve Distilasyon Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'un Gafsa şehrinde Frenk Yemişi Meyvesi Yağ Üretimi ve Distilasyon Merkezi kuruldu.



Tunus, Kuzey Afrika'nın tarımsal ürün çeşitliliği, elverişli iklim ve toprak verimliliği bakımdan önde gelen ülkelerinden olarak, ekonomisini Tarım sektörüne dayandıran önemli bir tarım ülkesi konumunda. Nitekim ülke ihracatının en büyük kalemlerinden birisi işlenmiş ve ham olmak üzere tarımsal ürün ve gıdalardan oluşuyor. Son yıllarda özellikle zeytincilik sektöründe yaşanan yüzde 30'luk gerileme ve AB'nin uygulamış olduğu kota ve ham zeytinyağı ticareti uygulamalarının neticesi olarak tarım sektöründe yaşanan daralmayla birlikte alternatif üretim ve pazarlama çeşitliliğine gidilmeye çalışıldı.



Bu doğrultuda TİKA'nın Tunus nezdinde gerçekleştirmiş olduğu üretim çeşitliliğini ve kalitesini arttırıcı, istihdam ve yeni pazarlanabilir sektörleri teşvik eden "Tarımsal Üretim Projeleri" gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında TİKA tarafından Tunus'un en az gelişmiş ve kırsal bölgelerinden olan Gafsa Vilayetinde, Tunus'un ve bölgenin en önemli doğal kaynaklarından olan Frenk Yemişi Meyvesinin pazarlanabilmesi ve bölge halkına istihdam imkanı verebilmesi amacıyla Frenk Yemişi Meyvesi Yağ Üretimi ve Distilasyon Merkezini tesis etti.



Yağ Üretimi Merkezinde bölgede yabani olarak yetişen Frenk yemişi meyvesinin yağ, sirke, un ve küspe üretimine dönüştürülerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması hedeflendi. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde sağlık ve kozmetik sektörlerinde oldukça değerli bir ürün olarak talep gören Frenk Yemişi Yağı, merkezin katma değeri yüksek en önemli üretimlerinin başında geliyor. Yaklaşık olarak 1 ton Frenk yemişi meyvesinden elde edilen 30 kg çekirdeğin işlenmesi sonucu 1 litre doğal Frenk yemişi yağı elde ediliyor.



Merkezin faaliyete geçmiş olduğu tarihten bu yana 12 ton meyve toplanarak 12 litre doğal yağ elde edilmiş, 450 kg un ve 1 tonun üzerinde küspe üretildi. Merkez, sosyo-ekonomik anlamda Tunus'un az gelişmiş bölgelerinden olan Gafsa Vilayeti Sened Bölgesinde 50 kişiye istihdam sunmakla birlikte, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunabilmelerine imkan sağladı.



TİKA Tunus Ofisi yetkilileri, Gafsa Valiliği Bölge Temsilcisi, merkez çalışanları, partner kuruluş ve bölge halkının yoğun katılımları eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde, merkeze yönelik incelemelerde bulunularak ürünler hakkında bilgi alınmış, bölge halkının proje kapsamında elde etmiş olduğu başarı değerlendirildi.



Gafsa Valiliği Bölge Temsilcileri, TİKA'nın Tunus nezdinde gerçekleştirdiği projelerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek özellikle Gafsa Vilayetinde gerçekleştirilen proje kapsamında katma değeri ve verimliliği yüksek bu merkezin bölgenin üretim çeşitliliğine yönelik önemli bir imkanı ve bünyesinde çalışan işçileriyle alternatif bir istihdam oluşturmasından dolayı Türkiye'nin bu konuda katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. - ANKARA