Tika, Somali Anadolu Ziraat Fakültesi Binasını Hizmete Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Somali'de 2014'te temeli atılan Somali Anadolu Ziraat Fakültesi binasını hizmete açtı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlık ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğinde 2012'de Somali Tarım Okulu Projesi'nin başlatıldığı, bu proje kapsamında başkent Mogadişu'da kurulan Anadolu Ziraat Fakültesi binası inşaatının tamamlandığı belirtildi.



Binanın hizmete açıldığı ifade edilen açıklamada, açılış törenine, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Aktürkoğlu, Maarif Vakfı Koordinatörü Ahmet Gündüz ve İHH yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ülkede faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı bildirildi.



Açıklamada, projenin ilk aşamasında Somali'nin farklı bölgelerinden 500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi verildiği, ayrıca 2016'da fakülte yerleşkesi içine modern tarım tekniklerinin öğretilmesi amacıyla 2 bin metrekare alana sahip bir seranın kurulduğu kaydedildi.



Fakültede eğitim alan öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimleri aynı sahada alacağı aktarılan açıklamada, hizmet binasının 6 yüz metrekare kapalı alan içerisinde, 3 sınıf, idari birimler ve laboratuvarlara sahip olduğu vurgulandı.



TİKA uygulamalı tarımsal eğitimin amacına uygun devam etmesini sağlamak için Somali'de tarım çalışanlarının sürekli görevlendirilmesine destek veriyor.