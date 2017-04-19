Tika'nın Yaptırdığı Somali Anadolu Ziraat Fakültesi Binası Hizmete Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Somali'de yaptırılan Somali Anadolu Ziraat Fakültesi binası hizmete açıldı.



TİKA ve IHH iş birliğinde 2012 yılında başlatılan 'Somali Tarım Okulu' projesi kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2014 yılında kurulan Anadolu Ziraat Fakültesi binasının inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Açılış törenine TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, Türkiye Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Aktürkoğlu, Maarif Vakfı Koordinatörü Ahmet Gündüz, İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Oruç, Yavuz Dede, Hasan Aynacı, Niyazi Özgür Yüce ve Somali'de faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisi katıldı.



'Somali Tarım Okulu' projesinin birinci aşamasında Somali'nin farklı bölgelerinden 500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi verildi. Projenin ikinci aşamasında 2014 yılı Ekim ayında kurulan 'Somali Anadolu Ziraat Fakültesi' ise şu anda 150 öğrencisiyle eğitimine devam ediyor. Proje kapsamında TİKA tarafından 2016 yılında Anadolu Ziraat Fakültesi yerleşkesi içine modern tarım tekniklerini öğretmek için 2 bin metrekare alana sahip sera kurulumu gerçekleştirildi. Ayrıca uygulamalı eğitimler için traktör ve helezon, römork, pulvarizatör, silaj makinesi, pulluk, mibzer, çapa makinesi ve diskaro benzeri 14 kalem tarım aleti temin edildi.



Bu arada uygulamalı tarımsal eğitiminin amacına uygun devam etmesini sağlamak maksadıyla TİKA devamlı olarak tarım uzmanlarının Somali'de görevlendirilmesini sağlıyor. Anadolu Ziraat Fakültesi Hizmet Binası, uygulamalı eğitimlerin yapıldığı seralar ve açık üretim alanlarının bulunduğu alan içerisinde bulunuyor. Fakültede eğitim alan öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimleri aynı sahada alacaklar. Anadolu Ziraat Fakültesi Hizmet Binası inşaatının finansmanı, IHH tarafından karşılandı ve inşaat 3 yılda tamamlandı. Hizmet binası 600 metrekare kapalı alan içerisinde 3 sınıf, idari birimler, laboratuvarlara sahip olma özelliği taşıyor. - ANKARA