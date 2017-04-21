Tika'nın Cezayir'deki Faaliyetleri

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ülkesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) statüsü protokolünü imzaladığı bildirildi.



Cezayir resmi haber ajansı APS'nin cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, Buteflika, Türkiye ve Cezayir arasında 2015'te imzalanan Cezayir'de TİKA'nın statüsü protokolünü onayladı.



Cumhurbaşkanı onayının, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önceki son aşama ve ülkede resmi geçerlilik kazanması anlamına geldiği ifade ediliyor.



Türkiye ve Cezayir arasında 18 Ağustos 2015'te imzalanan Cezayir'de TİKA'nın statüsü protokolünde, Cezayir'deki işbirliği projelerinin yönetilmesi için TİKA'nın faaliyet alanları ve yükümlülükleri, çalışanların haklarına ilişkin bilgi verilirken, TİKA'nın faaliyet alanlarında bilgi ve tecrübe değişimi, teknoloji transferi yapılacağı, Cezayir kurumlarının kapasitelerinin sağlamlaştırılacağı, iki ülke arasında özel mali anlaşma gerektiren her işbirliği projesi için Karma Yönlendirme Komisyonu kurulacağı belirtilmişti.



TİKA'nın ayrıca ülkede, kırsal ve kentsel kalkınma, su, orman ve jeolojik kaynakların değerlendirilmesi, Cezayir kültürel mirasının korunması, eğitim ve bilimsel araştırmalar, yerel kamu hizmetlerinin yönetimi ve yerel otoritelerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı kaydedilmişti.



TİKA'nın Cezayir'deki faaliyetleri kapsamında, başkentte Osmanlı dönemine ait Keçiova Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, ayrıca TİKA ile Oran Valiliği arasında kentte Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin restore edilmesi amacıyla geçen cuma işbirliği anlaşması imzalanmıştı.