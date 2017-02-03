Tika Meksika Program Koordinasyon Ofisi Açıldı - Mexıco

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TİKA'nın, Türkiye'nin insani ve vicdani diplomasisi kapsamında önemli roller üstlendiğini belirterek, "Tüm Latin Amerika bölgesinin kapısı olan Meksika'daki bu ofis sayesinde TİKA'nın hizmetleri çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşacaktır." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Meksika temasları kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Meksika Program Koordinasyon Ofisi'nin (PKO) resmi açılışını yaptı.



Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Ofisin Türkiye ile Meksika arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğine inandıklarını kaydederek, faaliyetlerine geçen şubat ayında başlayan Meksika TİKA PKO'nun sadece bir yıl içinde Belize'den Honduras'a başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğini dile getirdi.



TİKA'nın Bolivya ve Dominik Cumhuriyeti'nde kadın ve çocuklara sağlık hizmeti, Kolombiya'da çiftçilere, Haiti ve Karayip adalarında da doğal afetlerden etkilenenlere yardım ulaştırdığını anlatan Çavuşoğlu, tüm bu faaliyetlerin Türkiye ile bölge halklarının işbirliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.



Türkiye'nin bu çalışmaları bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımızı insani ve vicdani diplomasimizin doğal bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. TİKA bu doğrultuda çok önemli bir rol üstleniyor tüm dünyada. 56 ofisiyle 150 ülkede çok çeşitli faaliyetler sürdürüyor." dedi.



194 ülkenin dörtte üçünde faaliyet gösteren TİKA'nın 25 yıl içinde bu başarıya ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm Latin Amerika bölgesinin kapısı olan Meksika'daki bu ofis sayesinde TİKA'nın hizmetleri çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşacaktır." diye konuştu.



Meksika Uluslararası Kalkınma Ajansı (AMEXCID) Başkanı Maria Casar da açılışta yaptığı konuşmada, TİKA ofisinin, iki ülkenin karşılıklı ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.



AMEXCID ve TİKA'nın yakın işbirliği ile ortak kalkınma programları düzenlediğini ifade eden Casar, Türkiye'ye kalkınma konusundaki yardım ve işbirliği nedeniyle teşekkür etti.



Casar, Türkiye'nin cömert yardımlarının bir çok toplumda pozitif değişikliklere vesile olduğunu dile getirerek, bu yardımlara müteşekkir olduklarını vurguladı.



TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi



TİKA Meksika Koordinatörü Muhammed Ünal, açılış öncesi AA'ya yaptığı açıklamada, Ofisin Orta Amerika ve Karayipler'deki ilk bölgesel ofis olma özelliğini taşıdığını söyledi.



Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde irili ufaklı 30'dan fazla ülke bulunduğunu kaydeden Ünal, "Ülkemizin son yıllardaki çok yönlü dış politika açılımı ve bölge ile hızlanmaya başlayan ilişkileri çerçevesinde bölge ülkelerine yönelik daha aktif bir dış politika takip etmeye başlanmıştır." dedi.



Ünal, Meksika TİKA PKO'nun 1 Şubat 2016'da faaliyete geçtiğini ancak resmi açılışın bu yıla kaldığını belirterek, TİKA Meksika PKO olarak 2016 yılı içerisinde Meksika, Belize, Honduras ve Haiti'de proje ve faaliyetlerin hayata geçirildiğini ifade etti.



Eğitim, sağlık, tarım, ormancılık, ulaştırma, turizm, sosyal yardım, kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularında projeler gerçekleştirildiğini anlatan Ünal, bu projelerin çoğunun Meksika'da bulunduğunu dile getirdi.



AMEXCID ile de ortak projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünal, "TİKA Meksika PKO olarak sorumluluk bölgemizde yer alan kalkınma ortağımız ülkelerdeki yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler hayata geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.