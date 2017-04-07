Tika, Kosovalı Çiftçinin Kalkınması İçin 100 Büyükbaş Hayvan Dağıttı

Kosova'da 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'da tarımcılığın ilerlemesi ve çiftçinin kalkınması için 100 adet büyükbaş hayvan dağıttı. Boşnak asıllı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Reçana bölgesinde gerçekleşen büyükbaş hayvan dağıtım törenine; Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, T.C. Kosova Büyükelçisi Kıvılçım Kılıç, TİKA'nın Kosova Kordinatörü Necip Özay Özütok ile çok sayıda davetli katıldı. "Kosova Reçana Bölgesi Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen törende konuşan Boşnak asıllı Bakan Demiri, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA yetkililerine teşekkür etti. Bakan Demiri'nin konuşması ardından sözü alan Büyükelçi Kıvılçım Kılıç, Kosova'nın kalkınmasına katkı sağlayacak olan bu tür projelere TİKA olarak desteklemeye devam edileceğini söyledi. Konuşmaların ardından daha önceden belirlenen ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere büyükbaş hayvanları dağıtıldı.



Büyükbaş hayvanın kalabalığa dalması yürekleri ağızlara getirdi



Konuşma töreni ardından çiftçilere verilmek üzere kamyonlardan indirilmek istenen büyükbaş hayvanlardan 2'sinin, katılımcıların üzerine dalması hem protokolün hem de orada bulunan vatandaşların panik olmasına neden oldu. Büyükbaş hayvanlar yoğun uğraşlar sonucu yakalanarak, daha önceden belirlenen çiftilere teslim edildi.



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Bakan Demiri'nin konuşması



Büyükelçinin konuşması



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Büyükbaş hayvanların kalabalığa dalması ve panik - Tabak