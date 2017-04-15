Tika, Kırgızistan'a Işitme Tarama Cihazı Hibe Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Sağlık Bakanlığına işitme tarama cihazı desteğinde bulundu.



TİKA, Kırgızistan Sağlık Bakanlığına 3 işitme tarama cihazını, 3 devlet hastanesinde ücretsiz olarak halkın hizmetinde kullanılmak üzere düzenlenen törenle hibe etti.



Törene, Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, TİKA Kafkaslar ve Orta Asya Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Uluslararası Doktorlar Derneği (AİD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Koçoğlu katıldı.



Törende ayrıca, Ayrıca, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ile AİD işbirliğinde Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin eğitimcileri tarafından 9-14 Nisan tarihlerinde Bişkek ve Oş kentlerinde düzenlenen yeni doğanlarda işitme tarama eğitim programına katılan 85 sağlık çalışanına sertifikaları verildi.



TİKA, ülkedeki doktorların ihtisasını ve becerilerini artırmak için yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim kurslarına destek verdi.



"Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür"



Sağlık Bakanı Batıraliyev, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ve TİKA yetkililerine Kırgızistan'daki sağlık sektörüne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



Batıraliyev, ülkenin sağlık sektöründe sorunlar olduğunu dile getirerek, söz konusu sektörde yeniliklere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. TİKA'nın sağlığın yanı sıra bilim, teknoloji, ulaşım gibi birçok alanlarda uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu belirten Batıraliyev, TİKA'dan bu tür destek programlarını ülke genelinde ulaşımı zor olan yerleşim birimlerinde de yapmasını istedi.



Batıraliyev, eğitim programına katılan sağlık çalışanlarını kutlayarak, edilen bilgi ve deneyimlerin halkın hizmetinde başarılı bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çekti.



"Projelerimiz, Türk-Kırgız dostluğun kadim göstergesidir"



TİKA Kafkaslar ve Orta Asya Daire Başkanı Öztürk ise Kırgızistan'da yürütülen projelerin Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kadim dostluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.



Öztürk, "Türkiye olarak kardeşlerimize, tecrübemizi, bilgi ve birikimimizi aktarmak için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin son 15 yılda sağlık alanında ciddi reformlar yaptığını anımsatan Öztürk, Bakan Batıraliyev'in, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin Kırgızistan'ın sağlık alanına aktarımını "ciddi bir kazanç" olarak gördüğünü dile getirdi.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Kalcıoğlu da yeni doğan işitme taraması farkındalığı projesi kapsamında, Kırgızistan'da yeni doğan bebeklerde tarama yaparak duymalarında herhangi bir sorun olup olmadığını belirlemek ve bu çocuklarda işitme ve konuşma engeli olmasını önleyecek rehabilitasyon ve tedavilere imkan tanımayı amaçladıklarını söyledi.



Kalcıoğlu, Bişkek ve Oş'da sona eren dört eğitim programında, toplam 160 sağlık çalışanına eğitim verildiğini ve 121 yeni doğan bebeğin işitme taramasından geçirildiğini kaydetti.