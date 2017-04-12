Tika Karadağ'da Tarihi Saat Kulesinin Restorasyonuna Başlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoriça'daki tarihi saat kulesinin restorasyon ve çevre düzenleme projesinin imza töreni yapıldı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin önemli sembollerinden tarihi saat kulesinin restorasyon ve çevre düzenlenmesini kapsayan projeye yönelik imza töreninin yapıldığı belirtildi.



Törene, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, Podgoritsa Belediye Başkanı Slavoljub Stıjepoviç, Karadağ Müzeler Müdürü Sead Dyokay, Karadağ Kültür Varlıkları Yetkilisi İgbala Şaboviç Keroviç ve çok sayıda davetlinin katıldığı kaydedildi.



Proje kapsamında, Hacı Mehmet Paşa Osmanagiç tarafından inşa edilen tarihi saat kulesinin koruma altına alınması, turizme açılması ve bulunduğu meydana çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin bir yaşam alanı haline getirilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek projeyle bölge turistlerin uğrak noktası haline gelecek ve Karadağ ile Türkiye'nin ortak kültürel mirası olan tarihi saat kulesi gelecek nesillere aktarılacak.





Şehirdeki nadir Osmanlı eserlerinden biri olan saat kulesinin 17. yüzyılın sonlarında inşa edildiği biliniyor. Tamamen taştan yapılan, 16 metre yüksekliğinde, dört kenarlı, üst kısmında dört penceresi ve saati bulunan kule, 1. ve 2. dünya savaşlarında yoğun bombardımana maruz kalan şehirde, ayakta kalmayı başaran nadir tarihi eserlerden biri.