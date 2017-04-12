Tika, Karadağ'da Ecdat Yadigarı Saat Kulesinin Restorasyonuna Başlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'daki Osmanlı mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, başkent Podgoritsa'da bulunan Osmanlı döneminden kalma saat kulesinin restorasyonuna yönelik çalışmalara başladı.



Başta Balkanlar olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlenen TİKA, bu amaçla faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin restorasyon çalışmalarını yaparak önemli projelere imza atıyor.



Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'nın merkezinde bulunan ve ülkenin önemli sembolleri arasında yer alan saat kulesinin restorasyonunu ve çevre düzenlenmesini kapsayan imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Özdemir, Podgoritsa Belediye Başkanı Slavoljub Stıjepoviç, Karadağ Müzeler Müdürü Sead Dyokay, Karadağ Kültür Varlıkları yetkilisi İgbala Şaboviç Keroviç ve birçok davetli katıldı.



Hacı Mehmed Paşa Osmanagiç tarafından 17. yüzyılın sonlarında yaptırılan saat kulesi, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak bugün de dimdik ayakta duruyor. Kentin simgesi olarak gösterilen ve tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanların buluşma yeri olan 16 metre yüksekliğindeki saat kulesi, 20. yüzyılın ortalarına kadar Podgoritsa'daki en yüksek yapı olarak dikkat çekti. Tamamen taştan yapılan dört kenarı, üst kısmında dört penceresi ve saat bulunan kule, İkinci Dünya Savaşında da yoğun bombardımana maruz kalan kentte ayakta kalmayı başaran nadir tarihi eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında, Hacı Mehmet Paşa Osmanagiç tarafından inşa edilen tarihi saat kulesinin korunma altına alınarak turizme açılması ve kulenin bulunduğu meydana çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin bir yaşam alanı haline getirilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilecek proje ile bölge hem turistlerin uğrak noktası haline gelecek hem de Karadağ ile ortak kültürel mirasımız olan tarihi saat kulesi gelecek nesillere aktarılacak. - ANKARA