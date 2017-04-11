Tika, Kamerun'daki Kimsesiz Çocukların Yüzünü Güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Kimsesiz Çocuklar Yurduna tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.



TİKA, Kamerun'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kamerun'da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, kimsesiz çocukları da unutmadı. Bu çerçevede TİKA tarafından Yaounde'de bulunan Kimsesiz Çocuklar Yurduna tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu. Kamerun Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak 1980'li yıllarda kurulan merkezden, aileleri tarafından terk edilen ve aralarında çok sayıda zihinsel ve fiziksel engeli çocuk da olan yaklaşık 60 çocuk faydalanıyor. TİKA'nın inşaatını ve donanımını yaptığı yemekhane ve mutfak farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygun bir şekilde tasarlandı. Yemekhane bünyesinde donanımlı bir de mutfak oluşturuldu. Çocukların beslenmesi konusunda sıkıntı yaşayan merkezin fiziki koşullarının iyileştirilmesiyle, buradaki kimsesiz çocukların düzenli yemek yiyebilecekleri bir alana kavuşmaları sağlandı. - ANKARA