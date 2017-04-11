Tika Kamerun'da Kimsesiz Çocukların Yüzünü Güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un başkenti Yaounde'deki kimsesiz çocuklar yurduna tadilat ve donanım desteği sağladı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamerun'da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, çok sayıda zihinsel ve fiziksel engelli kimsesiz çocuğun da konakladığı Yaounde'deki yurda tadilat ve donanım desteğinde bulundu.



Kamerun Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak 1980'li yıllarda kurulan yurdun yemekhane bölümü farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygun hale getirildi. Ayrıca yemekhane bünyesinde donanımlı bir mutfak da oluşturuldu.



Yurdun fiziki koşullarının iyileştirilmesiyle buradaki kimsesiz çocuklar düzenli yemek yiyebilecekleri bir alana kavuşmuş oldu.