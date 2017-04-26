Tika Irak'ta Yetimlerle Beraber

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Irak'ta Erbil Valiliğine bağlı yaklaşık 70 kişi kapasiteli Kimsesiz Çocuklar Yurduna donanım ve malzeme desteğinde bulundu.



TİKA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Erbil'de farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA, kimsesiz çocukları da unutmadı. TİKA tarafından Erbil Valiliğine bağlı yaklaşık 70 kişi kapasiteli Kimsesiz Çocuklar Yurduna donanım ve malzeme desteğinde bulunuldu. IKBY Sosyal İşler Bakanlığına bağlı yurt, özellikle savaş mağduru kimsesiz çocukları ve aileleri tarafından terk edilen yaklaşık 70 çocuğu barındırıyor.



TİKA'nın donanımını yaptığı odalar, farklı yaş gruplarındaki çocukların daha sağlıklı ve konforlu yaşamaları amacıyla mobilya, mefruşat ve beyaz eşyalardan oluşan malzemeler ile yeni bir görünüme kavuştu. Ayrıca ortak yaşam alanlarının soğutma ve ısıtma sistemleri yenilendi. Diğer taraftan Türk Kızılayı da çocuklara kıyafet ve oyuncak desteğinde bulundu. Donanımı yenilenen yetimhanenin yeniden hizmete açılış törenine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve IKBY parlamentosunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Aydın Maruf ile yetim çocuklar katıldı. Açılış töreninin ardından Erbil Valisi Hadi, IKBY'ye kesintisiz yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, kriz içerisindeki bölgeye sunulan desteklerin önemli olduğunu ifade etti. Valilik bünyesindeki yetimhanenin döşemesinin TİKA tarafından yapıldığını dile getiren Hadi, aynı zamanda yetim çocukların temel ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.



Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu İnam ise, "TİKA'nın Erbil Yetimhanesinin döşenmesi için bir araya geldik. Yetimler toplumumuzun hassas kesimi, imkanlar çerçevesinde onları sahiplenmek ve desteklemek vazifemizdir. Bu yetimhaneye vermiş olduğu döşeme desteğinden dolayı TİKA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye hiçbir şekilde dini, etnik ve dil gibi hususları göz önüne almadan hiçbir ayrım gözetmeden imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyor" dedi.



TİKA Başkan Danışmanı Kolabaş da, "Erbil'de 70 kişi kapasiteli yetimhanenin döşemesini baştan aşağıya tamamladık. TİKA'nın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Kuzey Irak'ta tamamen buradaki yönetimle ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımızın izin verdiği alanda dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan nerede bir mazlum varsa onun yarasına merhem olmak görevimizdir" diye konuştu. - ANKARA