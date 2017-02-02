Tika'dan Yemen'e Eğitim Desteği

Yemen Eğitim Bakanı Abdullah Lemles, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Yemen Temsilcisi Abdullah Sarı ile eğitim sektörünün ihtiyaçlarını görüştü.



Geçici başkent Aden'deki Eğitim Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede, Lemles, ülkede 15 yıl içinde yapılan bin 700 okul binasının savaş sırasında yıkıldığını aktararak, öncelikli ihtiyaçlarının zarar gören binaların onarımı ve öğrenciler için okul kitabı temini olduğunu söyledi.



Türkiye ile Yemen arasında tarihi ve kültürel ilişkiler olduğunun altını çizen Lemles, Türk hükümetinin hizmet ve kalkınma alanlarında pek çok projede verdiği destekten övgüyle söz etti.



TİKA Yemen Temsilcisi Sarı ise Yemen'de eğitim alanındaki projelerin finansmanıyla ilgili temaslarda bulunacağını belirtti.