Tika'dan Tunuslu Balıkçılara Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Medenine ilindeki küçük ölçekli balıkçılara ekipman desteğinde bulundu.



TİKA, Tunus'un sosyal ve ekonomik alanlarda desteklenmesi ve istihdamın arttırılması kapsamında Tunus genelinde tarım ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösteren ve 350 bin üzerindeki üye sayısıyla Tunuslu üreticilerin büyük bir çoğunluğunu temsil eden Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği iş birliğinde ülkenin güneydoğusunda bulunan Medenine ilindeki 15 küçük ölçekli balıkçıya ekipman desteğinde bulundu.



Tunus'ta balıkçılık sektörü, deniz ürünlerinin yoğun bir şekilde tüketildiği Kuzey Afrika bölgesinin en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor. Balıkçılık sektöründe mevcut alt yapı sorunlarını gidermek ve potansiyelini açığa çıkarabilmek adına son dönemde balıkçılık sektörü ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlar da arttı. Bu kapsamda Tunus balıkçılığını desteklemek ve küçük ölçekte faaliyet gösteren balıkçıların ekipman ve donanım ihtiyaçlarının giderilerek ekonomik canlanmanın ve sektörel büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla Medenine ilindi Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği iş birliğinde 15 balıkçıya tekne motoru ve donanımı, balıkçılık ağı, balıkçılık filesi, şamandıra ve halatlardan oluşan balıkçılık ekipmanı TİKA tarafından temin edilerek teslim edildi. Bölge halkı ve balıkçıların yoğun katılımının olduğu teslim törenine Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği Başkan Yardımcısı ve Medenine İl Müdürü, Tarım Bakanlığı Bölge Kalkınma Başkanı, Birlik temsilcileri ve Tunus Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri katıldı. Tunus Tarım Bakanlığı ve Birlik temsilcileri, iki ülke arasında samimiyete ve uzun yıllara dayanan iş birliğini gündeme getirerek, başta TİKA yetkilileri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne, Tunus'un sosyal ve ekonomik anlamda geçirmekte olduğu bu zor zamanlarında bölge balıkçılığına sağlamış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. - ANKARA