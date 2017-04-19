Tika'dan Tunuslu Balıkçılara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un güneyindeki Mednin kentinde 15 balıkçıya malzeme verdi.



Başkente yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Cerba Adası'na bağlı Mednin kentindeki Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği merkezinde gerçekleştirilen törende, 15 balıkçıya balıkçı tipi motor, balık ağları, şamandıra, halat ve çeşitli balıkçılık malzemeleri teslim edildi.



TİKA'nın Tunus Koordinatörü Muhsin Balcı, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asıl amaç, tarım veya balıkçılık fark etmez bölgede istihdam sağlamak. Yerel ortaklarımızdan Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu projede, Mednin kentindeki 15 küçük ölçekli balıkçının teknik kapasite artırımını sağladık. Merkezin dışında da yerel ortaklarımız sayesinde yereldeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz." dedi.



Balcı, TİKA'nın 2012 yılında gerçekleşen devrimden bugüne Tunus'a yaklaşık 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.



Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği Medenin Bölge Sorumlusu Celluli Buşehve de pilot bölge olarak seçilen Mednin kentinde ihtiyaç sahiplerine bu malzemeleri ulaştıran "TİKA ve Türk halkına" teşekkür ettiğini söyledi.