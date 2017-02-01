Tika'dan Tanzanya'daki Kadın Girişimcilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Mbeya Bölgesinde yaşayan kadınlara ekonomik ve sosyal hayata katılımları kapsamında dikiş/nakış makinesi desteğinde bulundu.



Tanzanya'nın Mbeya Bölgesinde bulunan kadınlara ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve düzenli bir şekilde gelir elde edebilmeleri amacıyla en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Tanzanya Kadınları ve Gençliği Kalkınma Toplumu (TWYDS) bünyesinde faaliyet gösteren dikiş atölyesine TİKA tarafından 25 adet dikiş makinesi temin edildi. Proje ile 50 kadına daha iş imkanı sağlandığı belirtildi.



TİKA tarafından temin edilen dikiş makinelerinin teslim töreninde konuşan TWYDS Derneği Başkanı Rahabu Ngweta "Söz konusu proje ile TİKA sadece 25 adet dikiş makinesi temin ederek derneğimize vermiyor. Aynı zamanda Darüsselam'a uzak olan Mbeya Bölgesi'ne yardım elini uzatarak bölgeye verdiği önemi gösteriyor. Özellikle kadın girişimcilere destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Ngweta, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



Tanzanya'nın güneybatısında bulunan idari bölgelerden biri olan Mbeya bölgesinde meslek eğitimi yaygın olduğundan kadınların çoğunun meslek okuluna giderek girişimcilik eğitimi aldığı bildirildi. - ANKARA