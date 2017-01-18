Tika'dan Tacikistan Kızılay Cemiyetine Tadilat ve Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Kızılay Cemiyeti Duşanbe Şubesine tadilat ve donanım desteğinde bulundu.



TİKA, Tacikistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. İnsani yardım konusunda faaliyetlerine 85 yılı aşkın bir süredir devam eden ve ihtiyaç sahiplerine destek veren Tacikistan Kızılay Cemiyeti'nin Duşanbe Şubesine TİKA tarafından tadilat ve donanım desteği verildi. TİKA tarafından tamamlanan proje düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törene, Tacikistan Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Bahodur Kurboniyon, Tacikistan Kızılay Cemiyeti Duşanbe Şubesi Müdürü Mullosafar Safarov, TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.



Tacikistan Kızılay Cemiyeti Genel Sekreteri Kurboniyon, törende yaptığı açıklamada TİKA'nın Tacikistan Kızılayı'na yapmış olduğu projelerden dolayı minnetarlığını ifade ederek, genel merkezlerinin faaliyet gösterdiği binanın çatısının da TİKA tarafından yenilendiğini belirterek TİKA'ya sonsuz teşekkürlerini sundu.



TİKA Duşanbe Program Koordinatörülüğü yetkilileri ise, TİKA'nın Tacikistan'da projelerinin her alanda devam edeceğini, iki ülke arasındaki dostluk duygularının gerçekleştirilen projelerle daha da pekişeceğini söyledi. - ANKARA