Tika'dan Sri Lankalı Öğrencilere Okul Malzemesi Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sri Lanka'da 3 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteğinde bulunuldu.



TİKA, Sri Lanka'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sri Lanka'da farklı sektörlerde önemli projelere imza atan TİKA tarafından Sri Lanka'da 3 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteğinde bulunuldu. Bölgede eğitim faaliyetlerine devam eden 22 okulda eğitim görmekte olan 3 bin çocuğun tören alanına ulaşmalarını müteakip, bayrak töreni düzenlendi ve yapılan konuşmalardan sonra dağıtım törenine geçildi. TİKA tarafından temin edilen eğitim malzemeleri 1 ve 5. sınıflar, 6 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrencileri kapsıyor.



Törende yapılan konuşmada Sri Lanka Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Mijayakala Maheswaran, yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, bölgede ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da Türkiye'nin desteğini esirgememesini talep etti. Dağıtım töreninin düzenlendiği Jaffna, başkent Colombo'ya 410 kilometre mesafede bulunuyor. Sri Lanka'nın en kuzeyinde yer alan 583 bin 378 nüfuslu Jaffna Yarımadası'ndaki 15 yerleşim yerinden biri Jaffna şehrinde 2012 nüfus sayımına göre 50 bin 759 kişi yaşıyor.



Genel olarak doğal nüfus artışının görüldüğü şehirde 'Tamil Kaplanları'nca 1994 yılında başlatılan ve 100 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaş süresince büyük bir göç yaşandı. İç savaş öncesinde 120 binin üzerinde insanın yaşadığı ve ülkenin en büyük ikinci şehri olan Jaffna'nın nüfusu 20 yılda 50 bin 759'a geriledi. İç savaş öncesinde 14 binin üzerinde olan Müslüman nüfus baskılar nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştı. 2009 yılında düzenin sağlanmasının ardından bölgeye daha önce yerlerinden uzaklaştırılmış olan Müslümanların geri dönüşü devam ediyor.



Eğitim malzemelerinin dağıtımı dolayısıyla Jaffna'da düzenlenen törene Sri Lanka Demokratik Halk Cumhuriyeti Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Mijayakala Maheswaran, Türkiye Dakka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Jaffna vilayeti yetkilileri, yerel yetkililer katıldı. - ANKARA