Tika'dan Sri Lankalı Öğrencilere Okul Malzemesi Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sri Lanka'da 3 bin öğrenciye okul malzemesi desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sri Lanka'da 3 bin ögrenciye eğitim malzemesi dağıtıldı.



Malzemelerin dağıtımı için Sri Lanka'nın Jaffna kentinde düzenlenen törene, Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Mijayakala Maheswaran, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar ile yerel yetkililer katıldı.



Törende konuşan Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Maheswaran, yardımları için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.



Bölgedeki 22 okulda eğitimlerine devam eden 3 bin öğrenciye, törenin ardından okul malzemeleri verildi.