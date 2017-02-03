Tika'dan Somalili Balıkçılara Ekipman ve Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA), Somali'deki gerçek balıkçılık potansiyelinin kullanılmasının sağlanması için Somali'deki amatör balıkçılara, ekipman ve eğitim desteğinde bulundu.



TİKA öncülüğünde, Mogadişu'da amatör olarak balıkçılık yapan 50 balıkçı ile 'ANFAC Balıkçılar Birliği' oluşturuldu. Sadece el emeğiyle günlük avladıkları balıkları satarak geçinen balıkçılara, ihtiyaç duydukları balıkçılık malzemeleri Türkiye'den temin edilerek teslim edildi. Somali Hint Okyanusu kıyısında 3 bin kilometreden fazla sahil uzunluğu ile Afrika'da en uzun sahile sahip ülke olma özelliği taşıyor. Ayrıca dünyada sadece birkaç yerde bulunan çok zengin bir balık havzasına sahip olan ülkede, balıkçılık yapan kişi sayısı oldukça az. Bu durum Somali'deki yaşlı vatandaşların yıllardır kullandığı, 'Somali denizlerinde yaşayan balıklar eceliyle ölürler. Çünkü onları yakalayacak kimse yok' cümlesiyle anlatılıyor.



TİKA bu çerçevede, Somali'deki gerçek balıkçılık potansiyelinin kullanılmasının sağlanması için balıkçılık alanında çalışmalara başladı. Bu doğrultuda balıkçılık sektörünün birinci basamağındaki 50 amatör balıkçı ile, 'ANFAC Balıkçılar Birliği' adında bir birlik kuruldu. Tamamen el emeğiyle günlük avladıkları balıkları satarak geçinen balıkçılara, ihtiyaç duydukları balıkçılık malzemeleri, Türkiye'den temin edilerek teslim edildi. Projenin devamında, sektörün canlanması için balıkçı teknesi, av materyalleri, soğuk hava deposu gibi ünitelerin yapılması planlanıyor. Proje kapsamında temin edilen malzemelerin dağıtımı düzenlenen törenle balıkçılara teslim edildi. Törene T.C. Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, TİKA Koordinatör Yardımcısı Ali Kurt ve balıkçılar katıldı.



Malzemelerinin dağıtımının ardından TİKA Koordinatör Yardımcısı Kurt, malzemelerin kullanımına yönelik olarak bir günlük eğitim verdi. Eğitimin 2. Kısmı Hint okyanusunda yapıldı. Eğitim programından sonra 50 balıkçının katıldığı balık avlama yarışması yapıldı. Yapılan yarışmada en büyük balığı avlayan balıkçı ödüllendirildi. - ANKARA