HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Tika'dan Somalili Balıkçılara Destek
BİST
86.848 %0,00
DOLAR
3,7722 %-0,00
EURO
4,0630 %-0,26
PARİTE
1,0767 %-0,02
ALTIN
146,28 %-0,50
FAİZ
11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
İran'dan ABD'li Sporculara Engel
Trump'ın Muhtemel AB Elçisi Brüksel'de İst...
Tika'dan Somalili Balıkçılara Destek
3 Şubat 2017 Cuma 15:27
TİKA, Somali'deki amatör balıkçılara, ekipman ve eğitim desteğinde bulundu.
TİKA, Somali'deki amatör balıkçılara, ekipman ve eğitim desteğinde bulundu.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9227273] Dunya.com
10
4
18
Banka, öğrencinin kefil olduğu kişiye 1,5 milyon TL kredi verdi
32 FETÖ sanığının şirketlerine kayyum atandı
ÖTV sıfırlandı! Peki fiyatlar ne kadar düşecek
Memura en az bin lira ikramiye! Başvurular bugün başladı
ÖTV indirimine ilk yeşil ışık! Beyaz eşya devi: Fiyatlar düşecek
Pazarda satılan domatesler 15 yıl sonra tam lezzetine ulaşacak
Trump'ın sert 'İran' mesajına anında cevap geldi