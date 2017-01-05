Tika'dan Namibya'da Kuene Bölgesi'ne Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da Kuene Bölgesi'ne 35 ton gıda malzemesi desteğinde bulunuldu.



Nambiya'da yaşanan son 85 yılın en şiddetli kuraklığı toplam nüfusun yaklaşık üçte birini tehdit eder hale geldi. Bu durum, Namibya Hükümetini son üç yılda ikinci kez 'Olağanüstü Hal' ilan etmek zorunda bıraktı. OHAL kapsamında Namibya Hükümeti, uluslarası kuruluşlardan 'acil yardım' başlığı altında gıda ve su temini ile sanitasyon alanlarında toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon ABD Doları'nı bulan bir destek talebinde bulundu.



TİKA bu çağrıya, Kunene Bölgesi'nin Opuwo ve Khorixas şehirlerinde bulunan okullarda özellikle 10-12'nci sınıf öğrencilerinin gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 35 ton gıda malzemesini Namibya Eğitim Bakanlığı yetkililerine temin ederek cevap verdi.



Temin edilen unları, durumun aciliyetinden dolayı, süratle yerine ulaştırmak üzere yola çıkmış olan TİKA Windhoek PKO ekibinin katılamadığı törende Namibya Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ndaıtwah, TİKA Koordinatörlüğünün, ülkedeki diğer muadil kuruluşların tamamından daha hızlı ve efektif çalıştığını söyledi.



TİKA Windhoek Koordinatörlük ekibinin tören sırasında yollara düşmüş olmasının bunun göstergesi olduğunu ifade eden Ndaıtwah, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



Gıda malzemesinin teslimi; Kunene Bölgesi Eğitim Müdürü Benny Eıseb, Kunene Bölgesel Milletvekili Murcle Muypa, unların teslim edileceği okulların müdürleri ve TİKA Windhoek Program Koordinatörü Cüneyt Esmer'in katıldıkları bir törenle gerçekleştirildi. Törende Namibyalı temsilciler, yaşanan kuraklık sürecinde TİKA'ya sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, gıda malzemesinin düşünülenden çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.



TİKA Windhoek Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri, gıda malzemesinin dağıtılacağı okulları da ziyaret etti. TİKA Windhoek Program Koordinasyon Ofisi, bölgede gerçekleştirdiği ziyaret vesilesi ile ihtiyaç tespitinde bulundu. Bu kapsamda bölge halkının sorunlarına kalıcı çözümler sunacak projelerin hazırlıklarına da başlandı. - ANKARA