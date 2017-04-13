Tika'dan Moğolistan'daki Hayvancılık Projelerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da 2017 yılında yaşanan doğal afetler nedeniyle hayvan yemi temininde sıkıntı yaşayan Bulgan, Selenge, Hövsgöl ve Töv vilayetlerindeki hayvan sahiplerine yem desteğinde bulundu.



TİKA, Moğolistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe Moğolistan'da önemli projelere imza atan TİKA tarafından 2017 yılında yaşanan şiddetli kış dolayısıyla hayvan yemi temininde sıkıntı yaşayan Bulgan, Selenge, Hövsgöl ve Töv vilayetlerindeki hayvan sahiplerine yem desteğinde bulunuldu. Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında kış şartlarından dolayı en fazla hayvan telefinin olduğu bölgelerden Bulgan, Selenge, Hövsgöl ve Töv vilayetlerindeki hayvan sahiplerine TİKA tarafından 170 ton saman balyası ve yem yardımı yapıldı. TİKA tarafından temin edilen yemler, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi M. Ahmet Yazal, TİKA Ulanbator Koordinatörü Veysel Çiftci, Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı yetkilileri ve bölge halkının katıldığı törenle vatandaşlara teslim edildi.



Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi M. Ahmet Yazal, törende yaptığı konuşmada 2010 ve 2016 yıllarında Moğolistan'da oluşan doğal afete maruz kalan Övörhangay, Zavhan ve Arhangay vilayetlerindeki halka TİKA tarafından destekte bulunulduğunu ifade etti. Büyükelçi Yazal, 2011 yılında Türkiye'nin Van ilinde meydana gelen deprem sonrasında Moğolistan halkının Türkiye'deki depremzedelere olan desteğini Türkiye'nin unutmadığını belirterek, "Bu karşılıklı insani yardımlar, iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştıracak" dedi.



Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı Değerlendirme ve İç Denetim Dairesi Başkanı D. Sovd ise, geçen sonbaharda kar yağışları ve şiddetli kış şartlarından dolayı çoğu bölgede arazi donması sonrası 15 ilde yem ve ot sıkıntısının meydana geldiğini ve hayvanların telef olduğunu dile getirdi. Sovd, 20 Mart 2017 tarihinde meydana gelen yoğun kar yağışından da etkilenen hayvan sahiplerine böyle zor bir durumda yardımda bulunan Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.



TİKA Ulanbator Koordinatörü Veysel Çiftci de, Türkiye ve TİKA olarak Moğolistan'da tarımın ve hayvancılığın desteklenmesi için projeler geliştirildiğini ifade ederek, Moğolistan'a yönelik proje ve faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Çiftci, Türk tarım uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Moğolistan iklim şartlarına dayanabilecek düşük maliyet ve yüksek verimli hayvan yemi yetiştiriciliği konusunda da Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı ve ilgili il valilikleri ile 2017 yılında ortak deneme ekimlerine başlanacağını belirtti. Çiftci, başarılı olunması durumunda bir sonraki yıl geniş alanlarda üretilecek yemler sayesinde Moğol çiftçilerin bir daha böyle zor bir durumla karşı karşıya kalmayacağını ifade etti. - ANKARA