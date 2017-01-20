Tika'dan Moğolistan'a Acil Müdahale Aracı Hibesi - Ulan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın Bayan-Ölgiy, Hovd ve Gobi-Altay vilayetlerine birer adet acil müdahale aracı hibe etti.



Acil müdahale araçları, TİKA Ulan Bator Program Koordinatörü Veysel Çiftçi tarafından Ulan Bator Sukhbaatar Meydanı'nda Hovd Vali Yardımcısı Uranchimeg Choisuren, Hovd İl Sağlık Müdürü Amarjargal Baasankhuu, Bayan-Ölgiy İl Sağlık Müdürü Aygül Sıdıh ve Gobi-Altay Biger İlçe Hastanesi doktorlarına teslim edildi.



Hovd Vali Yardımcısı Choisuren, burada yaptığı konuşmada Moğol halkının sağlık ihtiyacının karşılanması için gerçekleştirilen proje için Türk halkı ve TİKA'ya teşekkür etti.



Bayan-Ölgiy İl Sağlık Müdürü Sıdıh da hem bölgesinde daha önce gerçekleşen projeler hem de yeni acil müdahale aracı için TİKA'ya şükranlarını sundu.



TİKA Ulan Bator Program Koordinatörü Veysel Çiftçi, gelen proje taleplerini değerlendirerek, halkın önceliklerine ve acil ihtiyaçlarına önem verdiklerini söyledi.



Araçların tıbbi cihazlarla da temin edildiğini bildiren Çiftçi, TİKA olarak Moğolistan sağlık sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.