Tika'dan Meksika'ya Balık Üretim ve Depolama Ekipmanı Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Meksika'nın Oaxaca Eyaleti Santo Domingo Cacalotepec kasabasında yaşayan Zapotec yerli kadınlarına yönelik balık üretim ve depolama ekipmanları desteğinde bulunuldu.



Meksika'nın güneyinde bulunan Oaxaca Eyaletine bağlı Ixtlan de Juarez belediyesi sınırları içerisinde yer alan Santo Domingo Cacalotepec kasabasında yaşayan Zapotec yerli kadınları, bölgenin hidrolojik yönden zengin olması ve ekonomik olarak ailelerine katkı sağlamak amacı ile bir araya gelerek Tilapiya (tatlı su çipurası) balık üretim çiftliği kurdular. Üretim faaliyetleri kapsamında 2 adet geomembran havuza ve bazı temel üretim ekipmanlarına sahip yerli kadınlar, TİKA'dan ürettikleri balıkları depolayabilmeleri ve daha uzak mesafelere pazarlayabilmeleri adına ihtiyaç duydukları ekipmanlar konusunda destek talebinde bulundu.



TİKA tarafından temin edilen balık üretim ve depolama ekipmanları Oaxaca Eyalet Valisi Danışmanı Saulo Chavez Gonzales, Yerli Halkların Kalkınması Ulusal Komisyonu (CDI) Meksiko Şehri Yöneticisi Direktör Berenice Arellano Cuan ve TİKA Meksika Program Koordinatör Yardımcısı H. Yiğit Bozkurt'un katılımlarıyla Zapotec yerli kadınlarına teslim edildi.



Törende konuşan Oaxaca Eyalet Valisi Danışmanı Gonzales, 15 bin kilometre ötede bulunan Türkiye'nin kalkınma ajansı TİKA'nın, köylerine gelerek hiçbir karşılık beklemeksizin yaptığı yardımın iki ülke arasındaki mevcut bağları kuvvetlendirdiğini belirtti.



Bölgede yaşayan Zapotec yerlilerinin kalkınmasına yönelik diğer projeler konusunda da TİKA'nın desteğinin devam etmesini temenni eden Gonzales, sözlerini Türkiye'ye teşekkür ederek tamamladı. Zapotec halkı kadın balık yetiştiricileri adına konuşan Leticia Cruz Maldonado, TİKA ve CDI'ın vermiş olduğu destekten dolayı minnettar olduklarını ve teslim edilen ekipmanlar ile pazarlama bölgelerini genişletmek sureti ile daha çok balık satışı yapabileceklerini ifade etti.



TİKA Meksika Program Koordinatör Yardımcısı H.Yiğit Bozkurt de TİKA olarak Meksika genelinde kadınlarların güçlendirilmesine yönelik başlatılan Programas Soldaderas (Güçlü Kadın ve Güçlü Meksika) Programı hakkında bilgi verirken ülke genelinde kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere devam edeceklerini belirtti. - ANKARA