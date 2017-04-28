Tika'dan Meksika'da Rehabilitasyon Merkezine Duyusal Oda Kurulumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da çocuklara ücretsiz hizmet veren Gaby Brimmer Rehabilitasyon Merkezine duyusal oda kurulumu gerçekleştirildi.



Meksika Sosyal Yardım Kurumu (DIF) bünyesinde faaliyet gösteren Gaby Brimmer Rehabilitasyon Merkezi, 1964 yılında kuruldu. Başlangıçta anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde özel sağlık, gıda, ortez ve protez, taşıma ve sosyal bütünleşme hizmetleri sunan merkezde günümüzde ortopedik danışmanlık, sosyal iletişim, psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık, fizik tedavi, konuşma terapisi, erken uyarı, X-ray ve elektroensefalografi hizmetleri de veriliyor. DIF çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal projeler hayata geçiriyor. Kurumun bünyesinde ücretsiz hizmet veren okullar, ortez ve protez üretim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı ve çocuk bakım evleri, göçmen çocuklara yönelik hizmet veren barınaklar bulunuyor.



Merkezde kurulan duyusal oda ile ayda 230 doğuştan engelli çocuğun duyusal gelişimlerini kuvvetlendirmek, yaşadıkları topluma adaptasyonlarını hızlandırmak ve çevre ile ilişkilerini artırmak sureti ile öğrenme süreçlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Duyusal odada çocukların farklı duyusal deneyimleri kontrollü uyaranlarla keşfetmeleri ve öğrenmeleri sağlanıyor. Oda, görüntüyü, kokuyu, sesi ve renkleri yayan farklı ekipmanlarla donatıldı. Çok yönlü uyaran içeren ortamlar teröpatik, eğitici ve rahatlatıcı işlevleri dolayısıyla çocukların gelişimine katkıda bulunması amaçlanıyor. Söz konusu merkezde hizmet alan çocuklar sese, dokunmaya, kokulara karşı hassasiyet, konsantre olamama, davranışlarını kontrol edememe, ağrıya duyarsızlık veya aşırı duyarlı olma, özgüven eksikliği, vücudun ve beynin ortak hareket etmemesi, uyaranlara karşı uygun tepkiler oluşturamama gibi problemlere sahip. Bu sorunların rehabilitasyonu sürecinde duyu bütünleme terapisi ile çocukların beden algısı, vücudun çevreye uygun hareket etmesi, basınç, şekil, doku, sıcak-soğuk duyumları, hareket ve duruş sorunlarının azaltılması veya giderilmesi amaçlanıyor.



TİKA tarafından kurulan duyusal odanın açılış törenine Meksika Sosyal Yardım Kurumu Başkanı Laura Barrera Fortoul, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, okulda eğitim gören çocukların aileleri ile rehabilitasyon merkezi çalışanları katıldı. Törende konuşan Fortoul, Meksika ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 1927 yılında imzalanan dostluk anlaşması ile başladığını ve iki ülke arasında süre gelen dostluk ilişkisinin bugün TİKA aracılığı ile daha da güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Fortoul, "DIF Başkanı olarak gerek göçmen çocuklar ve yaşlı, çocuk bakım evlerine yönelik gerçekleştirdiğiniz projeler vesilesi ile, gerekse bugün açılışını yapmış olduğumuz Gaby Brimmer Rehabilitasyon Merkezine kurulan duyusal oda için vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sizlere ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarız ki bundan sonra da Meksika halkı için göstermiş olduğunuz hassasiyet başka projeler ile artarak devam eder" ifadelerini kullandı.



TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise, DIF'in Meksika toplumunun karşılaştığı problemleri aşmasına ve refahını geliştirmesine yönelik çalışan en önemli kurumların başında geldiğini belirterek, DIF ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyulduğunu ifade etti. Ünal, Gaby Brimmer Rehabilitasyon Merkezine kurulan duyusal oda sayesinde ihtiyaç sahibi birçok çocuğun daha iyi ve kaliteli eğitim hizmeti almalarına Türk halkını da dahil ettikleri için DIF yetkilerine teşekkürlerini sundu. - ANKARA