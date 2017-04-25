Tika'dan Macar Üniversitesine Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Budapeşte Teknik Üniversitesine ekipman desteğinde bulundu.



TİKA, Budapeşte Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserlerin Korunması Bölümüne, tarihi eserlerin araştırılması ve eğitimi için kullanılan mekan tarayıcı (lazerscanner) ve binadaki özel noktaları ölçebilen (total station) cihaz hibe etti.



Düzenlenen programda konuşan TİKA'nın Budapeşte Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan, TİKA'nın dünya genelinde 56 ofisinin bulunduğunu ve faaliyetleri arasında özellikle restorasyon çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Bosna Hersek'teki Mostar ve Drina köprülerinin TİKA tarafından restore edildiğini, TİKA'nın dünyanın birçok ülkesinde önemli projelere imza attığını kaydeden Özcan, "Bu çalışmalarımız sadece Balkanlarda değil aynı zamanda Lübnan'da, Cezayir'de yani Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da da devam ediyor. Hatta Meksika'daki Abdülhamit saat kulesi de TİKA tarafından restore edildi. Macaristan'ın en iyi teknik üniversitesiyle bizim de ilgilendiğimiz alanda ortak bir projeye imza atmak bizi memnun etti. Temin edilen rölöve cihazıyla çok güzel çalışmalara imza atılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.