Tika'dan Macar Üniversitesine Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Szent İstvan Üniversitesine donanım desteğinde bulundu.



TİKA, Szent Istvan Üniversitesi Buda Kampüsü Szent Gellert yurduna mutfak ve mobilya donanımı başta olmak üzere teknik ekipman sağladı.



Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, desteğe ilişkin düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Macaristan'daki yüksek öğrenim kurumlarının kaliteli olduğunu ve ülkede yaklaşık bin Türk gencinin de eğitim gördüğünü belirterek, "TİKA'nın üniversiteye yapmış olduğu bu yardım hem Macar hem de Türk öğrencilere faydalı olacaktır. Söz konusu yardım kardeşin kardeşe yaptığı bir yardım olarak görülmelidir." şeklinde konuştu.



Szent Istvan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Palkovics Laszlo da TİKA'nın üniversiteye yapmış olduğu yardımın çok önemli olduğunu, bunların yurtta yaşayan öğrencilerin yaşam kalitesini yükselteceğine ve derslerine daha fazla konsantre olmalarını sağlayacağına inandığını söyledi.



Palkovics ayrıca, Türkler ve Macarların tarihteki ortak bağlarına işaret ederek, bugün bile Macarcada "arpa", "patlıcan", "kapı", "sakal", "keçi" gibi birçok Türkçe kelime bulunduğunu dile getirdi.



TİKA'nın Budapeşte Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan, TİKA'nın Macaristan'ın da aralarında bulunduğu dünya genelindeki 56 ofisinin eğitim konusuna önem verdiğini ve bu konuda çeşitli projelere imza attığını kaydetti.