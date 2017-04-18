Tika'dan Kuraklıktan Etkilenen Etiyopya'nın Somali Eyaletine Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Etiyopya'nın Somali Bölgesi'ne gıda yardımında bulunuldu.



Doğu Afrika ülkelerinde etkili olan son 48 yılın en şiddetli kuraklığı Etiyopya'nın Somali Eyaletinde de etkisini yoğun olarak hissettiriyor. TİKA tarafından başlatılan acil insani yardımlar kapsamında Etiyopya'nın Somali Bölgesi de unutulmadı. Bölgeyi ziyaret eden TİKA Addis Ababa Ofisi, Eyalet yöneticileri ile yaptıkları istişareler sonucunda bin aile için bölgede un ve pirinç dağıtımı gerçekleştirdi.



Komşu bölgelerden Etiyopya'nın Somali Eyaletine göç eden ve tüm hayvanları kuraklık nedeniyle ölen mülteciler Babile Woreda Fafan Bölgesindeki Qolaji Mülteci Kampında yeni bir hayat kurmaya çalışırken diğer yandan zorlu koşullarla mücadele ediyorlar. Bölgede yaşanan kuraklık neticesinde oluşan gıda ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Başkent Jijiga'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan kamptaki bin aile için ihtiyaç duyulan un ve pirinçten oluşan gıda paketlerinin dağıtımı tamamlandı.



Teslim töreninde konuşan Somali Bölgesel Yönetimi Doğal Afetlerden Korunma ve Hazırlık Bürosu Başkan Yardımcısı Yasin Omer Mohamed, TİKA'nın yine ihtiyaçları oldukları anda yanlarında olduğunu söyleyerek gönderilen yardımlardan ötürü kardeş Türk halkına teşekkür ettiğini belirtti. TİKA Addis Ababa Ofisi Koordinatör Yardımcısı Burak Özden ise Doğu Afrika'da yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Somali Eyaletindeki duruma kayıtsız kalmadıklarını, TİKA'nın bölge ile her daim dayanışma içerisinde olacağını söyledi. - ANKARA