Tika'dan Kosova Süt Üreticilerine Destek

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA, Priştineli süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.



TİKA desteğiyle "Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine Makine ve Malzeme Desteği Sağlanması" projesi kapsamında makine ve malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamında 70 süt üreticisine süt sağım makinesi ve biri 30 litre kapasiteli 210 adet profesyonel süt taşıma bidonu bağışı yapıldı. Dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bugün Kosova ekonomisine, çiftçilerin ev ekonomisine ve Kosova'nın tarım ve hayvancılığına fayda ve katkı sağlayacak bir projeyi dada gerçekleştirdiklerini belirtti. Dünyanın çok sayıda ülkesinde, Balkan ülkeleri ve Kosova'da yüzlerini ağartan projeleriyle gurur duydukları TİKA teşekkürlerini ifade eden Büyükelçi Kılıç, "TİKA gerçekleştirdiği bu projelerle, halklarla, dost ülkelerle, bizim dostluk köprülerimizi daha da güçlendirip, pekiştiriyor. Kosova'da da eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa kadar, istihdamın geliştirilmesi, restorasyon faaliyetleri, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sulama faaliyetleri gibi pek çok alanda 600'ün üzerinde çok önemli projeyi gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.



Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, "Söz konusu yardımın Türkiye'nin, Türk halkının, Kosova halkına kardeşliğinin bir tezahürü olduğunu kaydetti. Törende hazır bulunan Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti de, bugün süt sağım makineleri ve süt saklama bidonlarından oluşan yardımı, Türk devletinden büyük bir memnuniyetlikle aldıklarını belirtti. Bu projenin, ekonomiyi geliştirmek amaçlı olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Ahmeti, işsizlik sorununun hafifletecek bir gelişmeye ihtiyaç duyduklarını, dolayısıyla, belediye başkanı olarak son mutluluğunu dile getirdi. Türk devleti ve TİKA'ya teşekkürlerini ifade eden Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, "Türkiye ile var olan dostluğumuzu daha da pekiştirmek adına, önümüzdeki dönemde işbirliğin artacağını umuyoruz" diye belirtti.



Başkent Priştine'de süt kalitesinin artırılması ve süt üreticilerinin desteklenmesine yönelik gerçekleştirilen proje, süt üreticilerinin teşviki açısından büyük önem taşıyor. - PRİŞTİNE