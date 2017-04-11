Tika'dan Kosova'da Hayvancılığa Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın Prizren şehri yakınlarındaki Reçana bölgesinde yaşayan 100 aileye birer adet gebe düve ve bir ay yetecek kadar yem desteğinde bulundu.



Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan bu destekle 12 bine yakın Boşnak kökenli Kosovalının yaşadığı bu bölgede, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köylülerin sayısında yaşanan düşüşün ortadan kaldırılması ve ailelerin ekonomilerine katkı sağlanması hedefleniyor.



Desteklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı törenine, Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak, TİKA Priştine Koordinatörü Necip Özay Özütok ve Prizren Belediyesi Tarım Müdürü Pal Geci de katıldı.



Devlet Bakanı Demiri, burada yaptığı konuşmada, Reçana bölgesinin hayvancılık ve tarım için zor bir bölge olduğunu belirterek bu proje sayesinde hayvancılığın gelişmesine büyük destekte bulunulduğunu söyledi.



TİKA tarafından bölgede yapılan eğitim projelerine de değinen Demiri, "Bölgemizde TİKA'nın elinin değmediği okul kalmadı. TİKA'ya minnettarız." dedi.



Büyükelçi Kılıç da bu tür projelerin ailelerin ekonomilerinin güçlenmesinin yanı sıra Kosova'nın kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak "Amacımız bu topraklarda yaşayan kardeş Boşnak halkına destek olmaktır." ifadelerini kullandı.