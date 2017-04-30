Tika'dan Kenya'ya Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kenya'nın Turkana bölgesindeki yerli halka gıda yardımında bulundu. Yardımların dağıtımına Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke katıldı. Kenya'daki yerli halk gıda yardımını sevinç gösterileriyle karşıladı. Kenya'da doğal yaşam alanlarında yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çok sayıda vatandaş açlık ve salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki doğal yaşam da bu kuraklıktan nasibini aldı. Birçok hayvan aşırı kuraklık nedeniyle telef oldu.