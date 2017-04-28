Tika'dan Kazakistan'a Turizm Eğitimi Desteği

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) desteğiyle Türk eğitimciler tarafından 100 Kazak uzmana, yiyecek-içecek, otelcilik ve servis hizmeti eğitimi verildi.



Astana'daki Gıda ve Servis Koleji'nde iki hafta süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.



Törene, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Teknik Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı Şolpan Kopbosınova, TİKA Astana Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Özlem Hersan, yiyecek-içecek, otelcilik ve servis hizmeti alanlarında uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Kopbosınova, eğitimin ülkedeki turizm sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, desteklerinden dolayı Türk uzmanlara ve TİKA'ya teşekkür etti.



TİKA Astana Koordinatörü Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin,Türkiye ve Kazakistan eğitim ve bilim bakanlıklarının işbirliğiyle gerçekleştirildiğine işaret ederek, "İki hafta süren programda Türkiye'den gelen beş eğitimci, Kazakistan'ın 14 eyaletinden gelen katılımcılarla tecrübelerini paylaştı." dedi.



Çağlar, eğitimin haziran ayında yapılacak Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı'nın hizmet sektörüne destek amacı taşıdığına da dikkati çekerek, "Hedefimiz bölgelerden gelen uzmanların, tecrübelerini yıl sonuna kadar en az 20 öğrenciye aktarmaları." diye konuştu.



TİKA projeleri çerçevesinde Kazakistan'dan 54 uzmanın, mesleki ve teknik eğitimi için Türkiye'ye gönderildiğini aktaran Çağlar, Türkiye'den de 100'den fazla uzmanın tecrübe paylaşımı programlarını gerçekleştirdiğini anlatarak, "Mesleki ve teknik eğitim projelerini Kazakistan geneline yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz." dedi.