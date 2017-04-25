Tika'dan Hartum Bahri Kaymakamlığına Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan'ın başkenti Hartum'un üç önemli idari bölgesinden biri olan Bahri Kaymakamlığının idari merkez ve idari bölümlerine donanım desteğinde bulunuldu.



Sudan'da başta başkent Hartum'da olmak üzere diğer eyaletlerin resmi kuruluşlarında sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, mesleki eğitim altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler devam ediyor. Bu kapsamda başkent Hartum'un üç önemli idari bölgesinden biri olan Bahri Kaymakamlığının idari merkez ve idari bölümlerine donanım desteğinde bulunuldu.



2017 yılında Sudan Cumhurbaşkanlığının himayelerinde çevre, eğitim, mesleki eğitim projelerinde pilot bölge olarak belirlenen Bahri Kaymakamlığında çeşitli altyapı, teknik donanım ve çevre projeleri ikmaline başlandı. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin teslimi kapsamında yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Bahri Kaymakamı Korgeneral General Hasan İdris, 2017 yılında Sudan devletince başlatılmış olan Hartum'un Bahri bölgesindeki projelerine devam ederken yine kaymakamlık idari binasında ihtiyaçları olan büro malzemeleri, makine ve materyaller hususunda TİKA'dan destek talep ettiklerini belirterek, taleplerinin akabinde çok kısa sürede gerçekleştirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Törenin ardından proje kapsamında TİKA tarafından temin edilen donanım malzemeleri kaymakamlık yetkililerine teslim edildi. - ANKARA