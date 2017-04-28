Tika'dan Etiyopya Kültür Bakanlığı Heyetine Tecrübe Paylaşımı Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Etiyopya Cumhuriyeti Federal Hükümeti ile Harar ve Tigray eyaletlerinin Kültür ve Turizm Bakanlıkları yetkililerinden oluşan heyet, restorasyon alanında tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.



Harar Eyaleti Kültür ve Turizm Bakanı Abdulhakim Abdi Ömer ile Tigray Eyaleti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yemane Gedlu Gezaheng'in başkanlığındaki heyet, Ankara ve İstanbul'da resmi temasların yanında sahada da incelemelerde bulundu. Heyet, ilk olarak TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan tarafından kabul edildi. Toplantıda TİKA'nın dünya geneli ve Afrika özelindeki faaliyetlerine değinen TİKA Başkan Yardımcısı Maskan, Etiyopya'nın tarihi ve kültürel boyutları itibarıyla Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade etti. Harar Eyaleti Kültür ve Turizm Bakanı Abdulhakim Abdi Ömer, TİKA'nın ülkelerine sağladığı katkılardan dolayı müteşekkir olduklarını belirtti. Tigray Eyaleti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yemane Gedlu Gezaheng ise iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.



Görüşmede ayrıca, TİKA tarafından gerçekleştirilmekte olan Harar şehrindeki "Son Osmanlı Konsolosluk Binası Restorasyonu" ile Tigray Eyaleti sınırları içerisinde bulunan "Necaşi Hazretleri Türbesi Restorasyonu" projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü de ziyaret eden heyet, Türkiye'nin yurtiçindeki restorasyon alanındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Hamamönü evleri ile Ankara Kalesi'ni Altındağ Belediyesi yetkilileri rehberliğinde gezen heyet restorasyon sürecini gözlemleme imkanı buldu.



Ziyaret programının İstanbul etabında ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğinde; İBB Proje ve Bilgilendirme Merkezi ve Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) yetkilileri tarafından İstanbul'daki restorasyon projeleri ve süreçleri hakkında sunuş yapılırken, restorasyon süreçleri farklı aşamalarda devam eden Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Süleymaniye, Sultanahmet ve Zeyrek Camileri ziyaret edildi. - ANKARA