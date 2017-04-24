Tika'dan Dağlık Karabağlı Çocukların Eğitimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Dağlık Karabağ göçmeni çocukların eğitim gördüğü 149 Sayılı Göçmen Okulu'nun tadilatını yaptı ve okula bilişim sınıfı kurdu.



Tadilatın tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı temsilcileriyle okul yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.



Büyükelçi Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği zamanında uzun süre ayrı kalmalarına rağmen kalben hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.



Tadilatı yapılan ve bilişim sınıfı açılan okulda eğitim gören çocukların aslında burada değil doğdukları Ağdam bölgesinde olmaları gerektiğine dikkati çeken Özoral, "Yurtlarından göç etmek zorunda kalan kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye olarak sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



TİKA Bakü Program Koordinatörü Urfa da Azerbaycan'da birçok alanda proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, özellikle eğitim alanındaki projelere büyük önem verdiklerini belirtti.



Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmemiş olması durumunda bu okuldaki çocukların kendi memleketlerinde eğitim göreceğine işaret eden Urfa, "Türkiye ve TİKA olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan ile dostluk ve kardeşliğimizin nişanı olarak bu okulun açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.



Öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisinin ardından okulun açılışını gerçekleştiren Büyükelçi Özoral, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.



Bakü'de 2002'den beri hizmet veren okulda, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Ağdam bölgesinden göç etmek zorunda kalan 480 öğrenci eğitim görüyor. Okulda, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe de seçmeli olarak öğretiliyor.