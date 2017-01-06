ANKARA (AA) – Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "11. Uluslararası Endülüs Müziği ve Kadim Müzikler Festivali" düzenlendi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Kültür Bakanlığının düzenlediği festivale Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Fransa, Irak, Japonya, Fas, Tunus ve İtalya'dan müzisyenler katıldı.
Açılışını Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi'nin yaptığı festival kapsamında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kanun Sempozyumunda vefatının 100. yıl dönümü sebebiyle Tanburi Cemil Bey de anıldı.
TİKA, Cezayir'de geçen yıl ramazan ayında da başkent Cezayir ve Konstantin'de Türk-Cezayir Dostluk Grubunun sahne aldığı iki konser programı düzenlenmişti.
Öte yandan, Cezayir'in sembollerinden tarihi Keçiova Camisi'nin restorasyon projesi de TİKA'nın desteğiyle devam ediyor.
Tika'dan Cezayir Sanatına Destek
ANKARA (AA) – Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "11. Uluslararası Endülüs Müziği ve Kadim Müzikler Festivali" düzenlendi.
ANKARA (AA) – Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "11. Uluslararası Endülüs Müziği ve Kadim Müzikler Festivali" düzenlendi.