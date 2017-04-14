Tika'dan Bosna Hersek'teki Selzedelere Yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinde Maglay Belediyesine bağlı bölgede hasar gören 54 evin daha onarımını yapacak.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te 2014 yılı mayıs ayında yaşanan felaketten sonra yardım elini uzattığı selzedelerle ilgili projelere devam edileceği duyuruldu.



Açıklamada, 2014 yılından bu yana Maglay Belediyesinde sel felaketinden hasar gören toplam 389 evin onarıldığı, yardım projesi kapsamında bu yıl ağustos ayına kadar 54 evin daha onarılmasının öngörüldüğü belirtildi.



TİKA ayrıca Sanski Most ve Jepçe belediyelerinde de bugüne kadar toplam 101 evin onarıldığını, bu şekilde toplamda yenilenen ev sayısının 544 olacağını açıkladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Maglay Belediye Başkanı Mirsad Mahmutagiç de Türkiye Cumhuriyeti'nin TİKA eliyle Maglay'da hayata geçirdiği projeler için kardeş Türk halkına teşekkürlerini ileterek, 54 evin onarımı projesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.



Mahmutagiç, "Türkiye ile Maglay'ı bağlayan Osmanlı ortak kültür-tarihsel mirasının yanında Maglay'ın can damarı ve Türklere ait olan Natron Hayat fabrikası da bağlarımızı pekiştirmektedir. Ayrıca, TİKA'nın 2014 yılındaki sel felaketi esnasında Maglay'a ulaştırmış olduğu insani yardım malzemeleri ve tamir ettiği evler halklarımız arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.



Bosna Hersek'te 2014 yılında yaşanan aşırı yağışlar son 120 yılın en büyük sel felaketini beraberinde getirmişti. Yağışların neden olduğu heyelanlar yaşanan trajediyi daha da ağırlaştırmıştı.



Özellikle Bosna ve Sava ırmaklarının hinterlandında kalan şehirler tamamen sular altında kalmış, ülke nüfusunun yaklaşık yarısı afetten etkilenmişti.