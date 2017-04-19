Tika'dan Batı Balkan Fonu'na Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Genel Sekreterliği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Batı Balkanlar Fonu'na mobilya ve elektronik cihaz desteğinde bulundu.



Kurumun başkentteki ofisinde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, TİKA Tiran Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, Batı Balkanlar Fonu'nun Genel Müdürü Gjergj Murra katıldı.



TİKA Tiran Koordinatörü Ümütlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma destekte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Batı Balkanlar Fonu'nun bölgedeki 6 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş önemli bir kurum olduğunu ifade eden Ümütlü, "Yeni kurulmuş bir fon. Pek çok açıdan bölgenin bir arada çalışma kültürünün gelişmesi, insanların birbirlerini daha yakından tanıması, bölgede barışın ve beraber iş birliğinin arttırılması ile ilgili pek çok açıdan önemli işlere imza atabileceğini düşündüğümüz bir fon." değerlendirmesinde bulundu.



TİKA olarak bu kurumla gerçekleştirdikleri ilk proje olduğuna dikkati çeken Ümütlü, fonun TİKA'nın kriterlerine uygun proje başvurularında bulunduğu takdirde kendilerine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



Ümütlü, "TİKA olarak, Türkiye olarak bölgesel barışın yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz." dedi.



Öte yandan, Murra da fonun Batı Balkan ülkeleri arasındaki bölgesel iş birliğinin güçlendirmesini amaçladığını ifade etti.



Henüz yeni bir kurum olduklarını ve TİKA'nın kapasitelerinin geliştirilmesi için destek verdiğini söyleyen Murra, "Batı Balkanlar Fonu, Balkan ülkelerinin önemli bir siyasi ve diplomatik girişimidir. Balkan hükümetlerinin sağlayacağı fonlarla bölgedeki sivil toplum projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Kısa süre içerisinde kurumun ofisinin de resmi açılışı gerçekleştirilecek ve bu yıl içerisinde proje çağrılarını başlatacak." ifadesini kullandı.



Murra, TİKA ile iş birliklerini Türkiye'nin Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel iş birliğine olan destek ve dikkatinin bir ifadesi olarak nitelendirdiklerini vurguladı.



Batı Balkanlar Fonu, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan tarafından kurulan bir kurum olup, ortak fon aracılığıyla eğitim, kültür, küçük ve orta işletmeler, çevre, sınırlararası iş birliği gibi konulardaki projeleri finanse etmeyi amaçlıyor.